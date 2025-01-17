В Петрозаводске последние несколько дней на дистанте почти все школы города. Причина - в наледи и сосульках.
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В Петрозаводске последние несколько дней на дистанте почти все школы города. Причина - в наледи и сосульках.