Казанская самбистка Виринея Максимова выиграла первенство мира в Греции

Фото: Дворец единоборств «Ак Барс» Воспитанница казанской спортшколы олимпийского резерва «Ак Барс» Виринея Максимова стала победительницей молодёжного первенства мира по самбо.
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