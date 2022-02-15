Пентагон отреагировал на заявления Лаврова по Украине

США приветствуют заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова и тоже считают, что для дипломатического урегулирования кризиса вокруг Украины остается «время и пространство», заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
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