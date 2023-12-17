Погиб, но не сдался: «Кто меня найдёт, позаботьтесь о моей матери, сестре и брате»

Liudmila Kosteley

Если бы, как началось СВО, сразу перекрыли доставку вооружения, на Укрину, или пару ракет пустили, же давно всё закончилось. Ведь многие писали. Да и сейчас непоздно, на США "Кузькину мать" послать. Убрались бы к себе. А на Украине нечем воевать бы было. А то США, прямо в открытую пишут, дадим аж 600 миллиардов, на Украину, чтобы войну продолжить....и в ответ...тишина. А это значит, ДАДУТ, ещё и вооружение пошлют, а наши ребята и дальше будут гибнуть.Уже сколько писали, что и Куба, и Венесуэла, якобы, разрешили наше вооружение поставить. И что?!!