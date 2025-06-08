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Добрый Мир

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Самый мощный удар с начала СВО: как бомбят Украину 7 июня, удары по заводам

Самый мощный удар с начала СВО: как бомбят Украину 7 июня, удары по заводам

Минувшей ночью по объектам в Харькове пришелся рекордный удар за последние три года, пишут источники.

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