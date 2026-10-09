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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Канцеров сыграл 21:09 в матче с «Айлендерс» – больше всех среди форвардов «Чикаго». У него нет очков в 5 играх в сезоне, сегодня – 2 броска и 60% на точке

Форвард « Чикаго » Роман Канцеров принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с « Айлендерс » (1:4).

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