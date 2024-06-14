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Новости Тамбова

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"Росгосстрах" запустил акцию "Жаркий сезон", предоставляющую выгоду до 25% при страховании жилья

"Росгосстрах" запустил акцию "Жаркий сезон", предоставляющую выгоду до 25% при страховании жилья

С 16 июня «Росгосстрах» запускает акцию по страхованию квартир и строений «Жаркий сезон», предоставляющую возможность для новых клиентов компании на четверть снизить стоимость полиса при заключении договора по классическим продуктам имущественного страхования «Квартира.

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