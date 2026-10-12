75-летний минчанин пойдет под суд за смертельный наезд на инспектора ГАИ

Прокуратура направила в суд уголовное дело 75-летнего минчанина, который 14 мая на трассе Минск — Калачи — Мядель проигнорировал сигналы регулировщика и сбил 40-летнего инспектора ГАИ, скончавшегося через пять дней в больнице.