В России отметили молдавский "Мэрцишор" в надежде наладить отношения между странами

Традиционный молдавский праздник весны Мэрцишор состоялся в гостинице "Космос" в Москве, его посетители, среди которых были граждане Молдовы, живущие в России, выразили надежду на потепление отношений между странами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии