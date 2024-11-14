В Госдуме призвали закрывать окна в подъездах домов. Член думского комитета по строительству и ЖКХ Александр Якубовский в беседе с агентством РИА Новости отметил, открытые окна увеличивают плату за отопление.
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