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Что стало с красавчиком «Обитаемого острова» Василием Степановым

Что стало с красавчиком «Обитаемого острова» Василием Степановым

Василия сравнивали с Брэдом Питтом и пророчили Голливудскую славу из-за его красивой внешности. А мама с братом по сей день считают, что именно из-за выбора профессии актера — Степанов стал инвалидом, который живет только на пособие… Почему звезда блокбастера Федора Бондарчука «Обитаемый остров» оказался невостребованным, несмотря на свой успех после роли Максима Каммерера? И как живет сегодня символ мужской красоты 2000-х? Школьные годы, успехи в спорте Василий Степанов в детстве.

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