Андрей Свечников против «Далласа»: 17-й гол в сезоне и передача Нечасу в овертайме. У него 29 очков в 30 играх

Андрей Свечников против «Далласа»: 17-й гол в сезоне и передача Нечасу в овертайме. У него 29 очков в 30 играх

Андрей Свечников забросил 17-ю шайбу в сезоне, набрав 1+1 с «Далласом». Российский форвард помог «Каролине» обыграть «Старс» (5:4 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ.

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