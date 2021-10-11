Павлюченкова проиграла Фернандес в 1/16 финала турнира в Индиан Уэллсе

Канадская теннисистка Лейла Анни Фернандес вышла в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе. Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова уступила представительнице Канады Лейле Фернандес в 1/16 финала турнира в Индиан-Уэллсе со счетом 7:5, 3:6, 4:6.