ПЛЕЙМЕЙКЕР

34 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ВЛАДИСЛАВ
    Кто ищет опасные приключения на свой зад, тот их обязательно найдёт.Смертельный спорт...
  • Lehanaizhe
    И зачем меня учитывать?Дмитрий Чернышенк...
  • Елена Котенева
    Без чести и совести.Линой Ашрам: Жало...

Павлюченкова проиграла Фернандес в 1/16 финала турнира в Индиан Уэллсе

Павлюченкова проиграла Фернандес в 1/16 финала турнира в Индиан Уэллсе

Канадская теннисистка Лейла Анни Фернандес вышла в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе. Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова уступила представительнице Канады Лейле Фернандес в 1/16 финала турнира в Индиан-Уэллсе со счетом 7:5, 3:6, 4:6.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх