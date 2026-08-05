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МОСИНФОРМ

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Ведущие отраслевые компании России выбрали ВДНХ местом демонстрации достижений

Ведущие отраслевые компании России выбрали ВДНХ местом демонстрации достижений

Ведущие отраслевые компании России: «Росатом», «Роскосмос», «ЛУКОЙЛ», СИБУР выбрали ВДНХ для демонстрации своих успехов на постоянной основе, продолжая традиции показа на Выставке главных достижений страны.

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