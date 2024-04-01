Как в Киеве великого русского писателя пытаются «перекрестить» в украинского Андрей Соколов 1 апреля исполняется 215 лет со дня рождения великого русского писателя Николая Гоголя.
Чей Гоголь?
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Как в Киеве великого русского писателя пытаются «перекрестить» в украинского Андрей Соколов 1 апреля исполняется 215 лет со дня рождения великого русского писателя Николая Гоголя.
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