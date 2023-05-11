ЭНЕРГИЯ ДНЯ 12 мая 2023 года

Энергетический прогноз на двенадцатое мая две тысячи двадцать третьего года. Числовой вибрационный код 1135 =Ваше расширенное сознание способствует адаптации высоких Галактических Энергий к земным условиям = Духовное пробуждение России и Единение её народа в Духе и есть самое настоящее чудо Второго Пришествия… = Если искренне стремились к самосовершенствованию, все духовные приобретения вы уносите с собой =Если люди желают видеть Свет, они не только воспринимают его чистоту, но и передают её другим людям =Жизнь собирается, как мозаика, из разных моментов, а нам часто хочется жить только одним фрагментом.