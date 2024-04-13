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Зеленский признал дезертирство подразделения, из-за которого окружили солдат ВСУ

Зеленский признал дезертирство подразделения, из-за которого окружили солдат ВСУ

REUTERS/Ukrainian Presidential Press Service Президент Украины Владимир Зеленский заявил о бегстве одного из подразделений, в результате которого Вооруженные силы Украины (ВСУ) оказались в окружении и погибло множество украинских военных.

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