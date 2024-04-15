«РВ»: российские военные поймали в засаду подразделение ВСУ у Часова Яра

Российская армия смогла уничтожить целое подразделение Вооруженных сил Украины. Операция была проведена в районе населенного пункта Часов Яр, сообщили авторы Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии