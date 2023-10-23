Шесть районов области не успевают убрать зерновые культуры

В Новосибирской области шесть районов испытывают затруднения с завершением уборочной кампании. В понедельник, 23 октября, в ходе оперативного совещания в правительстве региона губернатор Андрей Травников задал вопрос об отставании отдельных районов с уборкой зерновых.