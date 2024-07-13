Строительство культурного кластера на мысе Хрустальном в активной стадии

Все объекты культурного кластера на мысе Хрустальном, включая театр оперы и балета и Академию хореографии, в активной стадии строительства, сообщил заместитель председателя Правительства России Марат Хуснуллин в своем Телеграм-канале.
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