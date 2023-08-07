Защита Трампа анонсировала новое дело в отношении бывшего президента США

Алина Хабба, адвокат кандидата Республиканской партии 2024 года Дональда Трампа, пояснила, что в ближайшие недели бывшему президенту будет предъявлено еще одно обвинение, на этот раз от окружного прокурора округа Фултон штата Джорджия, Фани Уиллис.
Алина Хабба, адвокат кандидата Республиканской партии 2024 года Дональда Трампа, пояснила, что в ближайшие недели бывшему президенту будет предъявлено еще одно обвинение, на этот раз от окружного прокурора округа Фултон штата Джорджия, Фани Уиллис.
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