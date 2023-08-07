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Защита Трампа анонсировала новое дело в отношении бывшего президента США

Защита Трампа анонсировала новое дело в отношении бывшего президента США

Алина Хабба, адвокат кандидата Республиканской партии 2024 года Дональда Трампа, пояснила, что в ближайшие недели бывшему президенту будет предъявлено еще одно обвинение, на этот раз от окружного прокурора округа Фултон штата Джорджия, Фани Уиллис.

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