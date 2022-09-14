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Венгрия допустила пересмотр политики санкций ЕС против России

Венгрия допустила пересмотр политики санкций ЕС против России

Евросоюз может пересмотреть санкционную политику в отношении России из-за сильных холодов. Об этом заявил госсекретарь по вопросам двусторонних отношений МИД Венгрии Тамаш Менцер.

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