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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Бешикташ» арендует Поку у «Байера» за 3 млн евро с обязательным выкупом за 20 млн при определенных условиях. Форвард прибыл в Стамбул на медосмотр

Форвард « Байера » Эрнест Поку близок к переходу в « Бешикташ ». Турецкий клуб арендует 22-летнего нидерландца на год за 3 млн евро с обязательным выкупом за 20 млн при определенных условиях, сообщает Sky Sport.

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