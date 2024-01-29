Nokia 3310 получила свой музей. Пока онлайн

Энтузиасты открыли онлайн-музей, посвященный легендарной Nokia 3310В знак ностальгии по одному из самых любимых мобильных телефонов всех времен энтузиасты запустили онлайн-музей, посвященный легендарной Nokia 3310.
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