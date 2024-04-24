Россия представляет Neiry Buds. Это наушники с электростимуляцией для улучшения настроения

Наушники Neiry Buds стимулируют блуждающий нерв для облегчения бессонницы, тревоги, стресса и мигренейВ России были представлены инновационные наушники Neiry Buds, разработанные компанией Neiry совместно с НМИЦ ПН им.
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