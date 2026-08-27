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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Орлов о призывах уволить Семака из «Зенита»: «Это несерьезно, с ним уйдут 10 человек, и что тогда будет? Нужно дать возможность этому штабу перевернуть ситуацию, ввести новых молодых игроков»

Комментатор Геннадий Орлов отреагировал на призывы некоторых болельщиков и экспертов к увольнению  Сергея Семака  с поста главного тренера «Зенита».

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