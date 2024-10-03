В российском городе массово уволились медики и спасатели

В Мурманске массово уволились медики и спасатели. По данным агентства «СеверПост», аварийно-спасательный отряд в российском городе прекратил существование после 18 лет службы из-за разногласий с новым руководством.
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