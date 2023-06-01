Русская весна

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В России появится новая 300-мм РСЗО «Сарма» с «умными» боеприпасами, — источник

В России появится новая 300-мм РСЗО «Сарма» с «умными» боеприпасами, — источник

В России создают новую 300-миллиметровую РСЗО «Сарма» повышенной мобильности, способную вести огонь управляемыми боеприпасами, создается в России, сообщил РИА Новости информированный источник.

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