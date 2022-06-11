Стереотипы, из-за которых мужчины не могут стать счастливыми людьми

Сами по себе стереотипы считаются устойчивыми убеждениями, сформированными в результате своего или чужого опыта, внедрёнными в процесс мышления через доказательства и объяснения, которые, в свою очередь, могут быть безосновательными.
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