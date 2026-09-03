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Царьград

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УВБ-76 3 сентября транслировала три новых сообщения

УВБ-76 3 сентября транслировала три новых сообщения

3 сентября радиостанция УВБ-76, известная как «Жужжалка», снова вошла в эфир, передав голосовые сообщения.

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