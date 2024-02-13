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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Когда потепление придет в Алтайский край?

Когда потепление придет в Алтайский край?

Синоптики прогнозируют оттепель, но после нее в регион придут сибирские морозы до -38 градусов Синоптики прогнозируют в Алтайском крае потепление, которое принесет 14 февраля западный циклон: днем столбики термометров покажут от -6 до -1°С, а по южным районам воздух прогреется до +4°С.

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