Когда потепление придет в Алтайский край?

Синоптики прогнозируют оттепель, но после нее в регион придут сибирские морозы до -38 градусов Синоптики прогнозируют в Алтайском крае потепление, которое принесет 14 февраля западный циклон: днем столбики термометров покажут от -6 до -1°С, а по южным районам воздух прогреется до +4°С.
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