Карту жителя Иркутской области планируют создать власти совместно с платежной системой «Мир»

В День Иркутской области, прошедший в рамках Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ, глава Приангарья Игорь Кобзев и генеральный директор платежной системы «Мир» Владимир Комлев подписали соглашение о сотрудничестве.
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