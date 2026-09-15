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Царьград

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Для России готовят "космический купол"? Военэксперт Леонков оценил новую угрозу из США

Для России готовят "космический купол"? Военэксперт Леонков оценил новую угрозу из США

Заокеанские "партнёры" продолжают накалять обстановку. На этот раз провокация имеет беспрецедентно "высокий" уровень.

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