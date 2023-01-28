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КХЛ. «Сибирь» в гостях у «Адмирала», «Куньлунь» против «Спартака», минское «Динамо» сыграет с «Торпедо»

«Адмирал» примет «Сибирь» в Фонбет Чемпионате КХЛ. «Куньлунь» сыграет со «Спартаком», минское «Динамо» – с «Торпедо».

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