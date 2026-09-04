Мэр Москвы подвел итоги 9 лет работы Московского экспортного центра

Московский экспортный центр (МЭЦ) отмечает девятилетие. За годы работы он стал ключевым инструментом поддержки столичных предпринимателей, помогая им выходить на зарубежные рынки и наращивать экспортный потенциал.
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