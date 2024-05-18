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Чемпионат Турции. Плей-офф. 1/4 финала. «Петким Спор» против «Фенербахче», «Маниса» сыграет с «Бешикташем»

«Петким Спор» примет «Фенербахче», «Маниса» дома сыграет с «Бешикташем». Чемпионат Турции Плей-офф 1/4 финала (до двух побед) Вторые матчи Петким Спор – Фенербахче Дата проведения 18 мая, 18.

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