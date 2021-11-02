Россия смогла пережить разрыв с Украиной, а сама Украина — нет

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫПолитикаРоссия смогла пережить разрыв с Украиной, а сама Украина — нетДобившись переориентации Украины на Запад, США смогли нанести серьезный ущерб России, особенно в оборонной сфере.Вернуться к статье1НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьNatalija OsmininaУ России еще осталась энергия предков возрождаться как Феникс из пепла, а у Украины, являющейся окраиной России - нет. Отсюда вывод для России - самой бы подняться, никого из аутсайдеров - кровопивцев присоединять к себе не надо.Комментировать
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