В расход пошли старые запасы: показано поражение беспилотника MQ-1 над Ормузом

Командование КСИР, показав соответствующее видео, заявило, что иранские расчёты сбили американский беспилотник MQ-1 над Ормузским проливом, используя новую систему ПВО, интегрированную в национальную сеть:Большие потери в продвинутых БПЛА MQ-9 вынудили Вашингтон вернуть списанные MQ-1 на воо.
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