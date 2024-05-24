МИД опроверг информацию об ужесточении выдачи загранпаспортов россиянам за рубежом

В ведомстве назвали сведения «безосновательными». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала информацию некоторых СМИ о якобы ужесточении порядка выдачи загранпаспортов гражданам России за рубежом.
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