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МИД опроверг информацию об ужесточении выдачи загранпаспортов россиянам за рубежом

МИД опроверг информацию об ужесточении выдачи загранпаспортов россиянам за рубежом

В ведомстве назвали сведения «безосновательными». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала информацию некоторых СМИ о якобы ужесточении порядка выдачи загранпаспортов гражданам России за рубежом.

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