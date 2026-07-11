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Федеральная резервная система США ужесточает правила борьбы с отмыванием денег (AML/CFT)

Федеральная резервная система США ужесточает правила борьбы с отмыванием денег (AML/CFT)

Федеральная резервная система США (ФРС) инициировала масштабный пересмотр нормативно-правовой базы в сфере комплаенса, опубликовав проект изменений в программах по борьбе с отмыванием денег и противодействию финансированию терроризма (AML/CFT).

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