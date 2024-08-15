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Украина не продержится долго, исход битвы предрешен – экс-сенатор США

Украинские войска достигли максимума в захвате территорий Курской области РФ. Об этом в эфире видеоблога Dialogue Works заявил бывший сенатор США Дик Блэк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Комментарии
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СК
Сергей Ковалев
вот как это, - столько наговорить и не сказать по сути ничего путного? какая, пардон, в жопу &quot;привлекательность&quot;? в чём конкретно &quot;привлекательность&quot;? в том, что махом похоронили кучу народа, не говоря о материальном ресурсе? в том, что не оставили шансов на какие-либо соглашения путем переговоров? в том, что подставили и обосновали замену просроченному? в том, что создали информационный шум, отвлекающий от своего выхода из конфликта?.. - в чем?.. нам никогда не научиться так пусто говорить, никогда! ибо русский язык - язык точный и конкретный, сказал &quot;а&quot;, надо говорить и &quot;б&quot;. сказали &quot;денацификация и демилитаризация&quot; - так и будет. да, долго запрягали, возможно надо было раньше, но Верховному виднее. да, терпеливо переносим сопутствующие страдания граждан и воинов, стремясь сохранить как можно больше жизней (а ранее ещё и ресурса) с обеих сторон. но судя по открывающимся &quot;глазам&quot; у народов, всё это не зря. говно, хоть и медленно, но всплывает и всем становится понятно, где правда, а где ложь. Россия в который раз спасает Европу от неё самой (шире - дает очередной шанс мiру свернуть с ущербной дороги паразитирования меньшинства на большинстве). от алчности кукловодов, у которых &quot;нет вечных союзников и постоянных врагов — вечны и постоянны их интересы&quot; (немного перефразируя Палату общин мелкобриттанцев). а &quot;интересы&quot; очевидны - &quot;обогреть/обобрать&quot; всех, до кого руки дотягиваются. но сегодня необоснованно забронзовевшие сильно обгадились, упершись рогом в пределы экспансии и не имея Плана Б. мiр и пирамида резаной бумаги, как оказалось, конечны. что дальше?
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