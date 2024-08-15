Украина не продержится долго, исход битвы предрешен – экс-сенатор США

СК

Сергей Ковалев

вот как это, - столько наговорить и не сказать по сути ничего путного? какая, пардон, в жопу "привлекательность"? в чём конкретно "привлекательность"? в том, что махом похоронили кучу народа, не говоря о материальном ресурсе? в том, что не оставили шансов на какие-либо соглашения путем переговоров? в том, что подставили и обосновали замену просроченному? в том, что создали информационный шум, отвлекающий от своего выхода из конфликта?.. - в чем?.. нам никогда не научиться так пусто говорить, никогда! ибо русский язык - язык точный и конкретный, сказал "а", надо говорить и "б". сказали "денацификация и демилитаризация" - так и будет. да, долго запрягали, возможно надо было раньше, но Верховному виднее. да, терпеливо переносим сопутствующие страдания граждан и воинов, стремясь сохранить как можно больше жизней (а ранее ещё и ресурса) с обеих сторон. но судя по открывающимся "глазам" у народов, всё это не зря. говно, хоть и медленно, но всплывает и всем становится понятно, где правда, а где ложь. Россия в который раз спасает Европу от неё самой (шире - дает очередной шанс мiру свернуть с ущербной дороги паразитирования меньшинства на большинстве). от алчности кукловодов, у которых "нет вечных союзников и постоянных врагов — вечны и постоянны их интересы" (немного перефразируя Палату общин мелкобриттанцев). а "интересы" очевидны - "обогреть/обобрать" всех, до кого руки дотягиваются. но сегодня необоснованно забронзовевшие сильно обгадились, упершись рогом в пределы экспансии и не имея Плана Б. мiр и пирамида резаной бумаги, как оказалось, конечны. что дальше?