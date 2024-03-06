Премьера оперы Родиона Щедрина "Не только любовь" состоится в Москве

Московский академический музыкальный театр (МАМТ) К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко представит премьеру оперы Родиона Щедрина “Не только любовь” на Основной сцене 6, 7 и 8 марта, пишет ТАСС.
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