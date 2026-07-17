Цены на бензин вновь подскочили в США

Цены на бензин в США ускорили рост на фоне обострения иранского конфликта и связанного с ним значительного подорожания нефти, вплотную приблизившись к психологической отметке в 4 доллара за галлон (3,79 литра).
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