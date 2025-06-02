Поисковики нашли останки погибшего защитника Сталинграда Федора Попова

Останки уроженца Вологодской области Федора Михайловича Попова, пропавшего без вести при защите Сталинграда, найдены поисковым отрядом «Память» Чувашского государственного педагогического университета, сообщает пресс-служба регионального отделения Поискового движения России в Волгоградской области 2 июня в соцсети «ВКонтакте».
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