Здоровое-питание.рф: Врачи России нашли ключ к здоровью сосудов в простом блюде

Красная рыба известна как один из лучших источников омега-3 жирных кислот, которые необходимы для человеческого организма — эти жирные кислоты играют важную роль в укреплении сосудов и снижении риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.
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