Царьград
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Царьград

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Риска нет? Врач объяснил, почему "чума из пробирки" не могла прорваться наружу

Риска нет? Врач объяснил, почему "чума из пробирки" не могла прорваться наружу

Врач Жемчугов в беседе с Царьградом раскрыл специфику работы людей с опасными вирусами. Он рассказал, могло ли произойти заражение в "лаборатории".

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