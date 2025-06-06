В Украине запустили Sandbox для тестирования продуктов в сфере блокчейна и ИИ

Министерство цифровой трансформации Украины совместно с «Украинским фондом стартапов» запустили инициативу Sandbox — экспериментальную программу поддержки стартапов в сферах искусственного интеллекта (ИИ) и блокчейн.
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