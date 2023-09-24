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Президент «ПСЖ» про Мбаппе: «У нас есть лучший игрок в мире. Он заслуживает «Золотого мяча»

Президент «ПСЖ» про Мбаппе: «У нас есть лучший игрок в мире. Он заслуживает «Золотого мяча»

«Проблемы, которые у нас были, остаются в семье. И Килиан – часть этой семьи. Я горжусь тем, что делает Мбаппе – и тем, что делает вся команда.

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