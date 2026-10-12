В Британии заявили, что Зеленский будет цепляться за власть до последнего

Владимир Зеленский будет предпринимать попытки удержаться у власти как можно дольше, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис.
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Все цепляются за власть. Особенно все лидеры. Без исключения.